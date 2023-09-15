Президент отметил их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны.

"Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что праздник Рош ха-Шана, знаменующий начало нового года в иудейском календаре, "призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания".

Президент пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо страны.

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") - иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих. Празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября).