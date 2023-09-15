Более 12 тыс. пассажиров транспорта Москвы оформили именные карты "Тройка"

С начала 2023 года поступило свыше 1,4 тыс. заявок на эту услугу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. человек, пользующихся столичным общественным транспортом, оформили карты "Тройка" в индивидуальном дизайне с личной фотографией. С начала года поступило более 1,4 тыс. заявок на эту услугу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Карты оформили уже более 12,4 тыс. человек. Только с начала 2023 года поступило более 1,4 тыс. заявок. Самые популярные цвета у пассажиров - черный и белый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление именной "Тройки" проводится на сайте сувенирной продукции Московского метрополитена. Для заказа карты понадобится выбрать один из предложенных дизайнов, добавить свою фотографию и указать ФИО. Забрать персонализированную "Тройку" можно через 15 дней на стойках "Живое общение" или во флагманских сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". При получении с собой нужно иметь паспорт или водительские права.