Число жителей Японии старше 100 лет впервые превысило 92 тыс.

В 2022 году жителей старше 100 лет в стране стало на 1,5 тыс. больше, сообщило Министерство здравоохранения

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Число японских долгожителей в возрасте старше 100 лет впервые превысило 92 тыс. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии по случаю предстоящего 18 сентября Дня почитания старших.

По состоянию на 15 сентября в стране проживает 92 139 граждан старше 100 лет. Число долгожителей растет уже более 50 лет подряд, ежегодно устанавливая новый рекорд. В этом году лиц старше 100 лет в стране стало на 1,5 тыс. больше. Около 89% долгожителей приходится на женщин.

Министерство отмечает, что в этом году 100-летний юбилей отмечают 47 107 человек. По этому случаю им будут направлены поздравительные письма и памятные подарки.

Число долгожителей в Японии неуклонно растет по меньшей мере с 1963 года, когда был принят закон о социальном обеспечении пожилых людей. Тогда в стране было 153 человека старше 100 лет. В 1981 году их число превысило 1 тыс., в 1998 году - 10 тыс., а в 2012 году - уже 50 тыс.

Япония является одним из лидеров в мире по числу долгожителей. На каждые 100 тыс. населения здесь приходится в среднем 73 человека в возрасте старше 100 лет. Как и в других странах, женщины в Японии живут дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни женщин превышает 87 лет, а мужчин - 81 год.

Самым пожилым жителем Японии является 116-летняя Фуса Тацуми, родившаяся 25 апреля 1907 года. По словам ее родных, она вела обычный образ жизни, а секрет долголетия заключается в правильном и регулярном питании.