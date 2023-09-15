На Соловках фестиваль колокольных звонов собрал звонарей из разных регионов страны

Мастера будут исполнять композиции на колокольне Соловецкого монастыря

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Первый на Соловках фестиваль "Колокольные звоны над Белым морем" открылся на архипелаге, рассказал ТАСС заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Евгений Тютюков. На островах собрались звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Троице-Сергиевой Лавры, Вологды, Каргополя, Великого Новгорода, Петрозаводска и Ярославля.

"Это первый фестиваль колокольных звонов на Соловках, на него приехали звонари из разных регионов страны. Сегодня торжественное открытие фестиваля", - сказал Тютюков.

Фестиваль организован фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага совместно с Соловецким монастырем и Соловецким музеем-заповедником при участии Даниловского колокольного центра. Мастера будут исполнять композиции на колокольне Соловецкого монастыря. " То есть по всему архипелагу будет слышно, - отметил собеседник агентства. - В хорошую погоду звук разносится далеко, его слышат даже на Кузовах". Кузова - архипелаг западнее Соловков, расстояние между ними около 30 км.

16 сентября на Соловках пройдут мастер-классы по колокольному звону, круглый стол по звонарскому искусству, а также выступления звонарей в течение всего дня. Завершится праздник Большим звон-концертом.

Как отметил Тютюков, туристы едут на Соловки в том числе именно на фестиваль. "Даже два дополнительных рейса у нас в пятницу из Архангельска планируется. Люди летят из Москвы, Санкт-Петербурга", - добавил он.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжают более 50 тыс. тысяч туристов и паломников, основной турпоток приходится на летнее время.