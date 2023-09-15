В Москве провели модернизацию двух коммуникационных коллекторов

Работы выполнили без перекрытий дорожного движения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два подземных коллектора, обеспечивающих коммуникациями районы Красносельский, Раменки и Проспект Вернадского, модернизировали в Москве. Работы проводились "без разрытий и перекрытий дорожного движения", об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили модернизацию двух коллекторов, которые обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и Проспект Вернадского", - привели в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В пресс-службе добавили, что благодаря уникальным технологиям удалось выполнить все ремонтные работы без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.

В частности, в коллекторе в Красносельском районе восстановили несущую способность строительных конструкций и гидроизоляцию, обновили электрооборудование и освещение, а также заменили системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, датчики контроля температуры и затопления. В сооружениях в районах Раменки и Проспект Вернадского выполнили модернизацию электрооборудования и магистральных питающих кабелей.