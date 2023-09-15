В Бердске открыли новое здание железнодорожного вокзала

Для пассажиров предусмотрены просторный зал ожидания, автоматические камеры хранения, станции для зарядки мобильных устройств, комната для пассажиров с детьми и кассы

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Здание железнодорожного вокзала после реконструкции открыли в Бердске Новосибирской области рядом с историческим зданием 1913 года постройки. Площадь вокзального комплекса увеличилась на 1,5 тыс. кв. м, сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

"В ходе реконструкции рядом с историческим зданием вокзала (1913 года постройки) возведено новое, благодаря чему площадь вокзального комплекса увеличилась на 1,5 тыс. кв. м - до 1,8 тыс. На его базе создан ТПУ, связывающий железнодорожный и автомобильный транспорт", - говорится в сообщении.

Внутри вокзала для пассажиров предусмотрены просторный зал ожидания, автоматические камеры хранения, станции для зарядки мобильных устройств, комната для пассажиров с детьми и кассы. Для маломобильных пассажиров оборудованы заниженные кассы и кнопки вызова персонала, нанесена тактильная разметка, выделены специальные санитарные комнаты, адаптированные для них. Рядом с вокзалом создана парковка для автомобилей и благоустроенная территория. Кроме того, обустроен навес для автобусного парка и платформы для пассажиров автобусов.

Бердск входит в Новосибирскую агломерацию и является городом-спутником на расстоянии 38 км к югу от Новосибирска. В нем проживают свыше 102 тыс. человек. Транспортная сеть города тесно связана с Новосибирском маршрутами общественного транспорта.