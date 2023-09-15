В Югре прожиточный минимум впервые превысит 20 тыс. рублей

Размер выплат в регионе учитывается при оказании социальной помощи и поддержки малоимущим

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа впервые увеличат прожиточный минимум на душу населения в 2024 году до 20 435 рублей, а на детей - до 20 467 рублей, что на 4% больше действующего. Такое решение принято в пятницу в ходе заседания правительства региона, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

"В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в Югре составит 20 435 рублей, для трудоспособного населения - 22 274 рубля, для пенсионеров - 17 629 рублей, для детей - 20 467 рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прожиточный минимум на душу населения в Югре в 2023 году составляет 19 649 рублей, для трудоспособного населения - 21 417 рублей, для пенсионеров - 16 951 рубль, а для детей - 19 680 рублей. Прожиточный минимум в регионе учитывается при оказании социальной помощи и поддержки малоимущим. Ранее размер прожиточного минимума корректировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным правилам он устанавливается раз в год.