Мишустин поздравил главных раввинов России с праздником Рош ха-Шана

Премьер-министр отметил активную просветительскую и благотворительную работу российских евреев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и главу Федерации еврейских общин России Александра Бороду с праздником Рош ха-Шана - иудейским Новым годом. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Примите мои сердечные поздравления с одним из главных иудейских праздников - Рош ха-Шаной. С приходом Нового года наступает время переосмысления прожитого, покаяния, но и светлых надежд. В эти праздничные дни верующие подводят итоги, думают о будущем, молятся о благополучии, здоровье родных и близких", - говорится в послании председателя кабмина.

"Российская еврейская община бережно хранит традиции и обычаи своего народа. Вы ведете активную просветительскую и благотворительную работу, реализуете крупные проекты в сфере образования и культуры. Заботитесь о воспитании подрастающего поколения, приобщаете молодежь к духовно-нравственным ценностям", - указал Мишустин, отметив также, что еврейская община страны делает многое для развития эффективного взаимодействия с органами власти, религиозными и общественными объединениями.

Премьер пожелал последователям иудаизма процветания и благополучия.

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") - иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих. Празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября).