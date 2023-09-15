В Приморье сообщили, что паводки не отразились на количестве приезжающих туристов

Руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что есть пострадавшие среди бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди, которые прошли на территории Приморского края в августе, в пик туристического сезона, существенно не отразились на количестве приезжающих туристов. Об этом ТАСС сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский, подводя итоги работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Учитывая, что ситуация случилась в конце лета, на итоговом потоке это особо не отразится. Не все туристы изменили свои планы, были и те, кто решил остаться и переждать. Но пострадавшие среди бизнеса есть. Сказать, сколько [предпринимателей] пострадало и на какую сумму, пока невозможно, подсчет идет", - сказал Крепский, уточнив, что в Андреевке, откуда туристов эвакуировал отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем "Николай Вилков", к настоящему моменту признаны пострадавшими шесть предпринимателей.

Бизнес готовит заявки на получение мер поддержки, которые позволят быстрее возобновить деятельность предприятий. "Это не только гостиницы и базы отдыха, здесь и магазины, и сфера бытовых услуг, и другие. Но очень важно понимать, что поддержку могут получить только те, кто работал с полным соблюдением всех требований закона. <…> Просто так считать, что государство что-то возместит, - это глубокая ошибка", - добавил собеседник агентства, отметив, что после всех официальных процедур предпринимателям, которые на законных основаниях предоставляют туристам услуги проживания, экскурсий, питания, будут предоставлены субсидии на оплату части стоимости электроэнергии.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019-м - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был на паузе во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей, а по итогам 2023 года регион ожидает принять 3,5 млн гостей.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.