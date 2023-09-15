Более 8,5 тыс. человек стали участниками проекта "Знание. ВДНХ" в Москве летом

Для гостей выставки организовали свыше 140 образовательных мероприятий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 140 образовательных мероприятий состоялось в Москве в рамках проекта "Знание. ВДНХ" летом, их участниками стали более 8,5 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В рамках проекта "Знание. ВДНХ" этим летом для гостей выставки организовали более 140 образовательных мероприятий. Их участниками стали свыше 8,5 тыс. человек. Гости смогли посетить цикл лекций о кино, фестиваль "ВДНХ: пространство открытий", цикл "Медиапонедельники" факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, цикл "Немое кино в "Космосе" с живым саундтреком и образовательную программу "Сложный вопрос? Давайте обсудим!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители слушали научные лекции, смотрели немое кино в живом сопровождении терменвокса, оценивали театральные постановки, а также участвовали в квизах.

Культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ" существует с 2016 года. Он объединяет ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства. Для гостей выставки проводят лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры. Основными площадками проекта "Знание. ВДНХ" являются павильон "Рабочий и колхозница", музей славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация" и другие площадки Музейного города ВДНХ.