В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

Теленок имеет черно-белый окрас и ведет себя очень активно

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Детеныш домашнего яка появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, теленок имеет черно-белый окрас и ведет себя очень активно, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Потомство появилось у одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры. Это уже второй малыш в семействе. Первого теленка Кора родила в прошлом году. Самочка появилась на свет в августе. Через несколько дней после рождения она уже самостоятельно передвигалась по вольеру. Сейчас малышка подросла, окрепла и ведет себя очень активно. Она резво бегает и любит играть с папой. Мама внимательно следит за теленком: если дочка убегает далеко, то Кора начинает беспокоиться, подходит к ней или призывает голосом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окрас у детеныша черно-белый, как и у его мамы. Живот, хвост и задние ноги белые, по спине проходит светлая полоска. На мордочке большое белое пятно. "Первые полгода малышка будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион. Взрослые яки в зоопарке питаются в основном травой, ветками и злаковыми смесями, в небольших количествах едят свежие овощи и фрукты", - добавили в тексте.

Как поясняется в материале, в настоящее время в центре воспроизводства редких видов животных содержатся три взрослых домашних яка: самцы по имени Михаил и Красавчик, а также самка Кора. Михаил и Кора живут вместе несколько лет, у них дружная семья. Обычно после рождения детенышей самцов отселяют в другой вольер, но Михаил хорошо относится к своим телятам, не обижает их, поэтому его оставили с Корой и детенышем.