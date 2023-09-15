В индийском Тамилнаде впервые подготовили женщин-служителей храма по госпрограмме

В течение года они будут помогать в храмах штата и в случае успешного завершения практики смогут приступить к службе на постоянной основе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Первые три женщины закончили государственные курсы подготовки храмовых служителей в индийском штате Тамилнад. Это знаменует "новую эру инклюзивности и равенства", заявил главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин.

Правительство южного штата реализует программу по подготовке храмовых служителей, куда принимаются выходцы из всех каст. Она была запущена в 2021 году, всего в штате работает шесть таких учебных центров.

"Несмотря на достижения женщин как пилотов, астронавтов, им оставалась недоступна роль служителя храма, это считалось нечистым, их даже не допускали в храмы, основанные в честь богинь. Но настало время перемен! Женщины тоже становятся вхожи в святилища, что открывает новую эру инклюзивности и равенства", - написал Сталин в соцсети X (ранее Твиттер), поделившись новостью о первых выпускницах программы.

Все три девушки имеют или получают высшее образование. Рамья, магистр с математической специальностью, рассказала телеканалу India Today, что после выпуска из университета планировала работать в банке или стать преподавателем, но ее заинтриговало приглашение на курсы служителей храма. "Когда было объявлено, что теперь женщины могут стать служителями храма, мы увидели возможность, потому что женщины представлены уже во всех секторах экономики. Хотя поначалу было сложно, мы не сдавались. Наш наставник хорошо обучил нас", - рассказала она.

В течение года девушки будут помогать служителям различных храмов в штате, выполняя различные роли, набирая опыт и знания. В случае успешного завершения практики они смогут приступить к службе на постоянной основе.

Роль женщин в индуизме неоднозначна - с одной стороны, образ женщин превозносится в религиозных текстах и символах, с другой стороны, на практике нередки случаи дискриминации. Хотя формального запрета на исполнение женщинами ритуалов нет, подавляющее большинство служителей храмов - мужчины.