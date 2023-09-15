Синоптик заявил, что 14 сентября впервые за почти два месяца в Петербурге не было солнца

Александр Колесов также отметил, что перед этим солнца не было в городе только 3 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 14 сентября стало первым с конца июля днем без солнечного сияния. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось. А до этого солнце светило 49 дней подряд и не появлялось оно последний раз только 26 июля", - написал синоптик. Он также напомнил, что перед этим днем солнце не показывалось в городе только 3 апреля, а 113 дней подряд светило.

Говоря о прогнозе на выходные, Колесов отметил, что антициклон все больше начинает определять погоду в регионе. В субботу и в начале дня в воскресенье в Санкт-Петербурге будет без осадков. Но под воздействием циклона, смещающегося с запада, во второй половине дня воскресенья кратковременные дожди пройдут как в городе, так и по Ленинградской области.

В дневные часы выходных дней будет тепло: столбик термометра будет подниматься до плюс 14-19 градусов. "А вот ночь предстоящая очень холодная. Как всегда, это будет менее заметно в Санкт-Петербурге да у водоемов, но на остальной территории температура понизится до плюс 2-7 градусов", - отметил синоптик. В ночь на воскресенье будет теплее: по области - от плюс 6 до плюс 12 градусов, у Финского залива - до плюс 13 градусов.