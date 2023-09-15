Монгольская авиакомпания отменит единственный регулярный рейс в РФ с 19 сентября

С ноября планируется появление регулярных рейсов в Хабаровск

УЛАН-БАТОР, 15 сентября. /ТАСС/. Монгольская авиакомпания "Хунну эйр" прекратит выполнение единственного регулярного рейса в Россию (из Улан-Батора в Улан-Удэ) с 19 сентября текущего года, но с ноября планируется появление регулярных рейсов в Хабаровск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика.

"Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор - Улан-Удэ на 19 сентября 2023 года можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут. Но в зимнем расписании нашей авиакомпании с ноября могут появиться регулярные авиарейсы в Хабаровск", - сказали в пресс-службе "Хунну эйр".

Эта авиакомпания выполняла рейсы в Хабаровск по чартерной программе по решению частного заказчика. С января по март 2023 года "Хунну эйр" сократила частоту полетов в Улан-Удэ по причине низкой загруженности воздушных судов. Изначально обслуживание этого направления должно было осуществляться до 27 октября 2023 года. Пассажирам, оплатившим билеты на оставшиеся дни сентября и октября, авиакомпания рекомендует обращаться по месту покупки.