Конюхов побил мировой рекорд, достигнув 4 687 м над Эльбрусом на паралете

С путешественником в команде находится мастер спорта международного класса Игорь Потапкин

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин достигли 4 687 м, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете. Это на 117 м выше ранее установленного мирового рекорда, сообщил ТАСС руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов.

"Команда в полете более 3 часов, сейчас они поднялись до 4 687 м", - сказал он.

Действующий рекорд - 4 570 м - установили в 2003 году венгерские пилоты.

Ранее сообщалось, что Конюхов и Потапкин начали полет. Пилоты набрали высоту 4,3 тыс. м над уровнем моря.

"Сегодня в 07:17 пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин взлетели с плато в районе Джилы-Суу с высоты 2 400 м в попытке установить новый мировой рекорд. Действующий рекорд (4 570 м) установлен в 2003 году венгерскими пилотами, наши пилоты пытаются улучшить этот показатель. Погода способствует, антициклон, пилоты находятся в небе 2,5 часа, на данный момент - на высоте 4 300 м", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полет в Приэльбрусье совершается для установления национального и мирового рекорда высоты для экипажа двухместного паралета. Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу. Для этого предпринимается попытка подняться на высоту до 6 км и пролететь над Западной (высота 5 642 м) и восточной (5 621 м) вершинами Эльбруса.