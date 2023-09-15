В Главархив Москвы за два года поступило более 400 фотопленок с 8 тыс. кадров

Снимки охватывают период с конца XIX века до сегодняшнего дня

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 400 пленок с 8 тыс. кадров поступило в Главархив Москвы за два года с начала второго этапа акции, которая получила название "Московская фотолетопись". Среди материалов есть старинные фотопластины на стекле, сообщается на портале мэра Москвы.

"В Главархиве Москвы хранится более 330 тыс. аудиовизуальных документов. Среди них - более 300 тыс. фотографий, 13 тыс. звуковых записей, 5 тыс. видеокассет и 4,5 тыс. рулонов кинолент. Часть пленочных снимков поступила в Главархив в рамках второго этапа акции "Москва - с заботой об истории", совместной с центрами госуслуг "Мои документы". За два года с начала второго этапа акции, которая получила название "Московская фотолетопись", в архив поступило более 400 пленок с 8 тыс. кадров", - говорится в сообщении.

Снимки на фотопленках в Главархиве охватывают период с конца XIX века до сегодняшнего дня. Помимо них, там хранятся негативы, сделанные на стеклянных фотопластинах - их использовали вплоть до изобретения пленки.

"Фото-, аудио- и видеодокументы поступают в столичный архив уже более 50 лет - с 1969 года. За это время их число выросло в разы, в этих документах запечатлены важнейшие события города. Визуальные и звуковые материалы очень важны для истории, они нужны для кинопроизводства, телевидения, фотовыставок, печатных и электронных изданий. Сейчас горожанам доступно несколько сотен тысяч материалов с 1886 по 2022 год, самыми интересными мы ежедневно делимся в публикациях и постах. Значительная часть видео-, аудио- и фотодокументов размещена в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Также познакомиться почти со всеми из них можно в нашем читальном зале", - приводятся слова начальника Главархива города Москвы Ярослава Онопенко.

Кроме этого, около 200 звукозаписей было задействовано в подкасте Главархива Москвы "Голоса Победы", в рамках которого выпустили более 50 эпизодов на тему Великой Отечественной войны. В них можно услышать воспоминания участников и очевидцев войны, радиоэфиры, выступления известных деятелей культуры и науки. Киносюжеты и фильмы, в том числе короткометражные, представлены на 4,5 тыс. рулонах черно-белых и цветных лент. Их общая длина - более 900 тыс. м. В фондах Главархива находится более 5 тыс. видеокассет за 1985-2000-е годы, первые из которых приняли на хранение в 1990-е. На них записаны фильмы, видеосюжеты и съемочные материалы. Помимо важных общественно-политических событий, происходивших в Москве, в видеоматериалах запечатлена смена архитектурного облика столицы, строительство и реконструкция районов, улиц и площадей города, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Почти все материалы Главархива Москвы доступны в читальном зале по адресу: Международная улица, дом 10, строение 4.