Мишустин поздравил коллектив Роспотребнадзора со 101-летием основания

По словам премьер-министра, специалисты ведомства круглосуточно охраняют здоровье граждан страны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со 101-летием основания. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Ежедневно, практически в круглосуточном режиме специалисты Роспотребнадзора охраняют здоровье и благополучие наших граждан, вносят вклад в обеспечение безопасности страны. И делают это на высоком профессиональном уровне, применяя весь свой опыт и знания. Хочу поблагодарить вас за огромный, самоотверженный труд. Пожелать новых успехов и достижений. Здоровья, счастья, всего наилучшего вашим родным и близким", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что Роспотребнадзор - это сотни современных территориальных управлений и центров, научно-исследовательские институты, специализированные учреждения и организации дезинфекционного профиля. "Благодаря внедрению цифровых, геномных и генетических технологий принимаются оперативные меры, направленные на предотвращение распространения эпидемий, выявляются некачественные продукты питания, а также защищаются права потребителей", - добавил он, подчеркнув важность активной деятельности по реализации проекта "Санитарный щит".