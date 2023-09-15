В Томске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий

Мэрия города рекомендовала горожанам отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ввели в Томске на три дня. В городе установилась безветренная погода, сообщили в пресс-службе мэрии.

"По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10:00 16 сентября до 18:00 18 сентября на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прогноз НМУ связан с метеорологическими условиями - ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры. В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

Мэрия Томска рекомендует горожанам в указанный период максимально отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

Как сообщили в региональном главке МЧС, также из-за погоды 16-18 сентября по Томской области ожидается местами наивысший класс пожароопасности (5-й класс).