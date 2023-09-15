В Белоруссии считают, что угрозы Латвии закрыть КПП усугубят ситуацию на границе

Погранохрана Латвии ранее выступила с инициативой о закрытии пункта пропуска "Силене" якобы в связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы

МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Звучащие в Латвии заявления о возможном закрытии пункта пропуска на границе с Белоруссией негативно скажутся на пассажирском и грузовом транспортных потоках. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

"В настоящее время существенных очередей большегрузов и легковых авто на въезд в Латвию не фиксируется. Однако заявления должностных лиц Латвии о возможном закрытии пункта пропуска "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") на границе с Беларусью негативно скажется на пропускной способности латвийского направления", - сказал он.

Ранее Государственная пограничная охрана Латвии выступила с инициативой о закрытии пункта пропуска "Силене" якобы в связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы. "Пропускная способность погранперехода "Силене" составляет 200 единиц грузового и 300 единиц легкового транспорта в сутки. В случае прекращения его функционирования на латвийском направлении останется только один пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"), нагрузка на который увеличится в разы и приведет к росту очередей", - проинформировал Бычковский.

Ситуация на западной границе

Официальный представитель Госпогранкомитета отметил, что в течение последней недели ситуация с очередями автотранспорта на границе Белоруссии со странами ЕС стала менее напряженной, однако временное снижение транспортного потока не говорит о нормализации работы сопредельных контрольных служб, так как сопредельные стороны продолжают оформлять транспорт с задержками и не выполняют нормы его пропуска. "Если говорить об обстановке с очередями, которая складывалась после закрытия 18 августа литовской стороной пунктов пропуска "Тверячюс" и "Шумскас", то последствия таких решений не заставили себя ждать. Нагрузка на оставшиеся четыре литовских пункта пропуска увеличилась: очереди легкового транспорта на въезд в Литву выросли на отдельных маршрутах почти в три раз, а грузовиков - в полтора", - констатировал Бычковский, отметив, что в пункте пропуска "Мядининкай", который Литва обещала усилить за счет высвободившего ресурса, в течение августа был обеспечен пропуск в среднем 22% грузовиков и 50% легковых авто от нормы.

"Парадоксально и абсурдно, что сопредельные страны ЕС осознают и прогнозируют негативные последствия своих решений по закрытию пунктов пропуска, но продолжают заявлять о все новых ограничениях на границе в ущерб интересам собственных граждан и грузоперевозчиков. По сути, наши соседи целенаправленно проводят политику по экономической и социальной изоляции", - заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

На белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести автодорожных пунктов пропуска. На границе с Польшей насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не работают по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На белорусско-латвийской границе функционируют два автодорожных пункта пропуска.