В Москве с начала года установили более 2 тыс. новых домовых указателей

Также в городе разместили свыше 3 тыс. информационных полей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 2 тыс. новых домовых указателей. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более 2 тыс. новых домовых и свыше 870 городских указателей, более 3 тыс. информационных полей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", - сказал Бирюков.

По словам заммэра, благодаря созданию единой системы навигации в столице москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

"Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет. С начала года оборудовали более 80 таких указателей. Пройдя по ссылке, можно прочитать на тематическом сайте описание памятника и посмотреть кратчайший маршрут к нему", - добавил он.

Бирюков уточнил, что всего в Москве установлено более 13 тыс. новых городских и более 99 тыс. домовых указателей.