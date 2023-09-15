15 сентября, 08:14

Минкульт Перу выдвинул обвинения из-за вывоза в Мексику "мумий инопланетян"

По словам главы ведомства Лесли Уртеаги, артефакты "представляют собой фрагменты костных останков доиспанской эпохи"

ГАВАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Перу выдвинуло обвинения в отношении граждан, сотрудничавших с уфологами, которые вывезли из страны предполагаемые "мумии инопланетян" и затем представили их в парламенте Мексики. Об этом сообщила глава ведомства Лесли Уртеага.

"Существует уголовное обвинение со стороны министерства культуры в отношении некоторых людей, которые имели дело с этими господами", - цитирует министра газета Infobae. По ее словам, обвинение было выдвинуто по факту "незаконного изъятия артефактов доиспанского периода". "Они [мумии] представляют собой фрагменты костных останков доиспанской эпохи", - заявила Уртеага, опровергнув утверждения мексиканского уфолога Хайме Мауссана о внеземном и нечеловеческом происхождении мумий.

13 сентября Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две мумии, обнаруженные в перуанском Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульета Фиерро заявила, что предположения уфолога "не имеют смысла". 

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