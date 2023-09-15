15 сентября, 08:07

Для российских прокуроров составили пособие по возврату имущества из незаконного владения

Прокурата "готова в полном объеме делиться своими наработками", сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Пособие с примерами исков об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения и оспаривании сделок подготовлено для российских прокуроров, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"С каждым годом наша практика расширяется, повышается уровень методического обеспечения прокуроров. Например, в текущем году для них подготовлено практическое пособие, в котором приведены примеры актуальных исков об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения, оспаривании сделок", - сказал Краснов, выступая на 33-м заседании координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Он заявил коллегам, что в случае их заинтересованности прокуратура России "готова в полном объеме делиться своими наработками". 

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РоссияКраснов, Игорь Викторович
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