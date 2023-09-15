МЧС России направило в Ливию самолет с гуманитарной помощью

В зону стихийного бедствия направили предметы первой необходимости: палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от наводнения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. МЧС России направило в пострадавшую от сильнейшего наводнения Ливию самолет с грузом гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и приказом главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию с грузом гуманитарной помощи на борту", - отметили в ведомстве.

В зону стихийного бедствия направлены предметы первой необходимости: палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от наводнения. Кроме того, ливийской стороне передадут аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По данным ливийского общества Красного Полумесяца, число погибших превышает 11 тыс. человек.