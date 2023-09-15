Ученые 13-й экспедиции КНР по Северному Ледовитому океану возвращаются в Шанхай

Полярный ледокол с исследовательской группой должен прибыть в шанхайский базовый док к концу сентября, сообщил телеканал CGTN

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые в составе 13-й национальной научной экспедиции по Северному Ледовитому океану на борту полярного ледокола КНР Xuelong 2 завершили исследовательские работы и направляются в Шанхай. Об этом сообщил телеканал CGTN.

По этим данным, команда успешно выполнила все задачи экспедиции и завершила исследование морского дна с помощью тралов. В данный момент ледокол возвращается в шанхайский базовый док, куда он должен прибыть к концу сентября. В ходе 53-дневного плавания в арктическом регионе ученые изучили состояние атмосферы, морского льда, водной среды, экосистем и их загрязнителей. Работы проходили в районе центральной части Тихоокеанского арктического региона и хребта Гаккеля, названного в честь известного советского океанографа и руководителя отдела географии НИИ Арктики и Антарктики, участника экспедиции на ледоколе "Челюскин" Якова Гаккеля (1901-1965).

Экспедиция, которая проходила в сотрудничестве со специалистами из России и Таиланда, организована Министерством природных ресурсов КНР. Экспедиционная команда отплыла из Шанхая 12 июля. Общая протяженность плавания составит примерно 28,7 тыс. км.

Исследование арктического региона уже долгое время является одним из приоритетных направлений политики КНР. В опубликованной в 2018 году Белой книге по политике Китая в Арктике было отмечено, что страна намерена совместно создавать морские торговые пути в регионе в рамках инициативы "Полярный шелковый путь". В апреле этого года Российско-азиатский консорциум арктических исследований и Океанологический университет Китая достигли соглашения о развитии арктических проектов в сфере медицины, туризма и эксплуатации Северного морского пути.