Уровень доверия опрошенных россиян Путину составляет почти 78%

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень одобрения деятельности президента составляет 74%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 4 по 10 сентября, вырос за последнюю неделю на 0,6 п.п. и составляет 77,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% участников опроса (плюс 0,6 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,4 п.п. и составляет 74%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,2% опрошенных (минус 1,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,5% респондентов (плюс 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% опрошенных (плюс 0,7 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9% (минус 0,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,7% (минус 0,3 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 14,7% (минус 1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (плюс 2,3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 38% (плюс 0,4 п.п.), КПРФ - 10,5% (минус 0,6 п.п.), ЛДПР - 9,1% (минус 0,5 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5% (минус 0,1 п.п.), "Новых людей" - 5% (плюс 0,6 п.п.).