В Москве 16 сентября пройдет благотворительный экомарафон "Реки бегут"

На выбор представлены четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Четвертый экологический забег Федерального агентства водных ресурсов "Реки бегут" пройдет на Гребном канале в Крылатском в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Участие в марафоне доступно для лиц старше 14 лет и не предусматривает ограничений по уровню подготовки. На выбор представлены четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Столичная серия забега пройдет в формате благотворительного экомарафона. Средства организационных взносов будут направлены в фонд "Экология", который участвует в реализации экологических проектов, направленных на сохранение природных ландшафтов, водоемов и биоразнообразия, совершенствование сферы обращения с отходами и снижение негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Каждый участник московского забега получит пакет с номером, чипом для учета хронометража, футболкой и гардеробной упаковкой. По итогам соревнований наградами будут отмечены три первых места в абсолютном зачете, а также самые быстрые в возрастных категориях на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км. Медали с символикой столицы, принимающей экомарафон, вручат всем участникам забега. На месте старта будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, которые после отправят на переработку.

Первый забег Росводресурсов состоялся в 2020 году в Дубне, через год - в Туле, а после - в Сочи. На берегу Черного моря марафон стал благотворительным: собранные средства были переданы в научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".