Участники проедут 2,5 км по набережной Москвы-реки от Крымского моста до Воробьевых гор

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Финальный ночной роллер-заезд фестиваля Grand Skate Tour 2023 пройдет 17 сентября в Парке Горького в столице. Участники проедут 2,5 км по набережной Москвы-реки от Крымского моста до Воробьевых гор, сообщается на портале мэра Москвы.

"Ночной роллер-заезд начнется 17 сентября в 22:00 в Парке Горького на Пушкинской набережной, напротив Театра Стаса Намина, финишируют участники на Андреевской набережной - Лужнецкий метромост. Участникам запрещено обгонять веломаршалов и выезжать за ограничительную разметку. Те, кто младше 18 лет, допускаются на трассу только в сопровождении взрослых, причем они обязательно должны быть в шлеме", - отмечается на портале.

Организаторы рекомендуют всем роллерам использовать защитную экипировку. Если участнику нужно остановиться, он должен перестроиться - переместиться к правому краю или обочине. Присоединиться к заезду могут все желающие, обязательная регистрация для участия не требуется. Однако тех, кто до 16 сентября зарегистрируется на сайте, ждут приятные призы, которые вручат в Парке Горького.