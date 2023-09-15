Более 80 станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений перехода ж/д путей

Отмечается, что на железной дороге региона с начала года зафиксировали свыше 130 случаев гибели, 46 из них произошли на переходах через пути

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 железнодорожных станций Московской области оборудовали камерами фиксации нарушения правил перехода через железную дорогу с начала года, всего такими устройствами оснащены более 80 станций на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В рамках снижения смертности на железной дороге свыше 80 железнодорожных станций Московской области оборудованы камерами с функцией распознования лиц, фиксирующими нарушения правил перехода через ж/д пути. <...> В этом году камерами уже оборудовали более 30 станций в Наро-Фоминске, Раменском, Королеве, Пушкинском, Воскресенске, Истре, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках, Коломне, Богородском, Одинцове, Красногорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на железной дороге региона с начала текущего года зафиксировали свыше 130 случаев гибели, 46 из них произошли на переходах через пути.

"Призываем всех жителей и гостей региона быть внимательными и переходить железную дорогу только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. При переходе следует обязательно снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон", - подчеркнули в министерстве.