Поезд безопасности МЧС России начал ходить по серой ветке Московского метрополитена

Состав из восьми вагонов оформлен основными правилами безопасности

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Состав МЧС России из восьми вагонов, оформленный правилами безопасности, запустили на Серпуховско-Тимирязевской линию Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"15 сентября брендированный состав МЧС России выехал на Серпуховско-Тимирязевскую линию московского метро. Состав из восьми вагонов оформлен основными правилами безопасности. Для каждого своя тематика: безопасность в быту, на природе, в транспорте, на воде и в интернете. Интересно и познавательно будет всем. Внимание детей привлекут яркие картинки, для взрослых - мудрые советы спасателей, как предостеречь себя и своих близких от различных опасностей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что торжественный старт составу дали замглавы МЧС России - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Под музыкальное сопровождение оркестра МЧС России поезд безопасности отправился от станции "Бибирево".

Супруновский отметил, что теперь во время пути пассажиры смогут узнать о безопасности. "Научиться соблюдать правила помогут обучающие ролики, которые можно посмотреть, перейдя по QR-кодам. Это реальный шаг к формированию культуры безопасности у наших граждан", - подчеркнул замглавы МЧС России.

Проект реализуется МЧС России и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.