В Белгороде открылся центр адаптивных видов спорта "Вершина"

По словам директора центра Елены Стрижаковой, спортивный объект также доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом "Вершина", в котором будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, а также получившие инвалидность участники специальной военной операции, открыли в Белгороде, передает корреспондент ТАСС.

"Безгранично рад, что сегодняшнее событие случилось, потому что я увидел цифры сухой статистики по количеству людей, которые занимаются спортом в Белгородской области, прославляют Российскую Федерацию на спортивных аренах мира и занимают высокие места. И, конечно, обеспечение современной инфраструктурой крайне необходимо для развития любого вида спорта", - сказал на открытии центра губернатор Вячеслав Гладков.

По словам директора центра Елены Стрижаковой, спортивный объект "Вершина" доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Он состоит из пяти залов, в том числе универсального на 1,3 тыс. квадратных метров, залов для настольного тенниса, волейбола сидя с теплыми полами, тренажерного зала и силовых видов спорта.

"У нас в стране не так много центров адаптивного спорта со спортивными сооружениями, которые полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня у нашего паралимпийского движения большой праздник - открывается один из лучших центров в стране, который отвечает всем международным требованиям по доступности. В этом центре будут заниматься люди различного возраста, различных инвалидностей, включая тех, кто, к сожалению, получил тяжелые травмы и инвалидность в ходе специальной военной операции", - отметил президент паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В одноэтажном здании центра общей площадью 4 тыс. кв. м занятия будут проходить по 13 спортивным дисциплинам. На возведение спортивного объекта было выделено порядка 393 млн рублей. Рядом с центром также находится спортивный стадион с беговыми и легкоатлетическими дорожками.