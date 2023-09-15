Глава МВД ФРГ поддержала план продлить спецмеханизм предоставления украинцам убежища в ЕС

Нэнси Фезер уточнила, что Германия приняла более 1 млн украинцев, прежде всего женщин и детей

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила о поддержке планов Еврокомиссии (ЕК) продлить действие специального механизма предоставления убежища украинцам.

"Я определенно поддерживаю предложение о том, чтобы мы, Европейский союз, продлили статус защиты беженцев с Украины. В ближайшее время мы с главами МВД других стран ЕС обсудим этот вопрос и примем решение", - сообщила министр в интервью медиагруппе Funke. Фезер уточнила, что Германия приняла более 1 млн украинцев, прежде всего женщин и детей.

Ближайшая встреча министров внутренних дел стран - членов ЕС запланирована в Брюсселе на 28 сентября. 13 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщила, что ЕК предложит продлить действие этого спецмеханизма.

Сейчас в ЕС действует временный механизм защиты украинцев, которые могут находиться в Евросоюзе от одного года до трех лет. Он обеспечивает им временный вид на жительство, право на работу, жилье, медобслуживание, право перемещения по территории сообщества и базового доступа детей к образованию. Воспользоваться им могут граждане Украины, граждане других государств, проживающие в этой стране, лица без гражданства, пользующиеся правом убежища на Украине, которые прибыли в ЕС с 24 февраля 2022 года.