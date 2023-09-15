Собянин: установка моста между островом Балчуг и парком "Музеон" завершена

Мэр Москвы пообещал, что выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС, постараются в максимально короткие сроки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый пешеходный мост установлен в центре столицы между островом Балчуг и парком "Музеон". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры", - написал мэр.

Он подчеркнул, что доставка и монтаж моста заняли двое суток и "не причинили ни малейшего неудобства горожанам". "Обошлись без перекрытий улиц и огораживания стройплощадки", - объяснил Собянин.

Мэр также пообещал, что выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС, постараются в максимально короткие сроки.