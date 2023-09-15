Молдавский оппозиционер Таубер останется под судебным контролем еще на 60 дней

Против политика ранее выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования партии "Шор"

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Районный суд Кишинева продлил судебный контроль в отношении депутата парламента Марины Таубер еще на 60 дней. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Судья района Буюканы в Кишиневе удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде судебного контроля в отношении подсудимой Марины Таубер и вынес постановление о продлении этой меры еще на 60 дней", - говорится в сообщении.

Летом 2022 года против политика выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования запрещенной ныне партии "Шор". Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит президент страны Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности. Лидер партии "Шор" Илан Шор связывал арест с попыткой давления на оппозицию за организацию массовых акций протеста в Молдавии.

В августе 2023 года Апелляционная палата Кишинева ослабила назначенную ранее Таубер меру пресечения, разрешив ей перемещение по территории Молдавии за пределами столицы.