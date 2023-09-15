В аэропорту Мурманска из-за тумана задержали несколько рейсов

Согласно данным онлайн-табло, речь идет о задержке пяти самолетов из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи, а также отправки двух рейсов в Сочи и Петербург

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Рейсы на прилет и вылет задержали в аэропорту Мурманск из-за сильного тумана. На данный момент три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в пресс-служба аэропорта.

"У нас туман очень сильный, "молоко" на перроне. Самолеты не могут приземлиться и экипажи в данный момент принимают решение об уходе на запасные аэродромы. Решение об этом всегда принимает командир воздушного судна. На данный момент три самолета ушли на запасные аэродромы - в Санкт-Петербург, в Петрозаводск и в Апатиты до улучшения погодных условий. Как только туман рассеется, самолеты вылетят в пункт назначения, в аэропорт Мурманск", - рассказали в пресс-службе организации.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержали прилет пяти самолетов из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи, а также отправку двух рейсов в Сочи и Петербург.