В Новой Каховке пострадавшие в результате обстрела со стороны ВСУ получат выплаты

По предварительным данным, погиб один мирный житель, еще 12 человек ранены, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим в результате обстрела жилого микрорайона Сокол в Новой Каховке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Сейчас на месте происшествия из соблюдений мер безопасности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся ремонтные работы в домах. Пострадавшим или членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты", - написал он.

Сальдо уточнил, что ранее жилой квартал многоэтажных домов в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия.

"По предварительным данным, погиб 1 мирный житель, 12 человек ранены. Повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко: во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками", - добавил он.

В Минздраве области отметили, что на месте происшествия работают бригады скорых. "Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу", - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

В 09:30 мск украинские войска обстреляли жилой квартал в Новой Каховке с применением западного вооружения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации Новокаховского городского округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. В этом районе расположены торговые киоски, детский сад, школа.