Межвузовский кампус в Тюмени расширит возможности студентов по созданию научных технологий

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что проект предполагает строительство 10 объектов на общей площади более 167 тыс. кв. м

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Межвузовский кампус в Тюмени даст студентам возможность развивать научные исследования не только на уровне статей, но и на уровне создания технологий и готовых продуктов, уверен глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Для таких проектов нужны уникальное оборудование и специальные помещения, которые будут на кампусе, подчеркнул министр.

"Университеты сегодня активно работают над тем, чтобы развивать научные исследования, чтобы учить студентов превращать идеи в технологии - не просто писать научные статьи, готовые продукты, которые были бы востребованы на рынке. <...> Здесь нужны специальные оборудованные помещения, нужны новые пространства для инженерных экспериментов, для проведения опытов, для уникального научного оборудования. Кампус предоставляет такую возможность", - сказал Фальков ТАСС.

Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Их общая площадь - более 167 тыс. кв. м, кампус вместит почти 5 тыс. студентов, строительство планируется начать в 2025 году. В 2028 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей. Правительство Тюменской области заключило с компанией "Врата Сибири" концессионное соглашение по строительству в регионе межвузовского кампуса. По соглашению 10% - это средства регионального бюджета, порядка 50% - средства федерального бюджета, около 40% - деньги инвестора.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации благодаря национальному проекту "Наука и университеты". Это позволит создать более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых. Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий.