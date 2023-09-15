Более 17 тыс. москвичей старшего возраста посетили за лето "Зарядки долголетия"

Среди самых популярных локаций проекта - фонтан у Большого театра и площади у памятников Пушкину, Маяковскому и Кобзону

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сезон "Зарядок долголетия" завершился в Москве, за лето его посетили более 17 тыс. человек старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В проекте "Московское долголетие" есть традиция - проводить летний сезон на свежем воздухе. В 2023 году местами притяжения для горожан старшего поколения стали 15 локаций в самом центре города. Среди самых популярных мест - фонтан у Большого театра и площади у памятников Пушкину, Маяковскому и Кобзону. Здесь летом проходили "Зарядки долголетия", которые за это лето посетили больше 17 тыс. человек. О популярности новой активности говорит и тот факт, что участников поддержали известные спортсмены, среди которых победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Они проводили спортивные разминки и делились личными ЗОЖ-привычками", - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Отмечается, что в течение лета спортивные разминки для москвичей старшего поколения проводили фигуристы, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Алексей Ягудин, призеры Олимпийских игр - Ирина Слуцкая и Александр Энберт, а также футболист Иван Новосельцев. Финальную зарядку летнего сезона провели сразу три звездных тренера: экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу "Суперниндзя" на телеканале СТС Василий Артемьев, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы Мария Киселева, Олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы Анастасия Татарева.

Москвичам старшего поколения показывали упражнения, которые помогают разогреть мышцы утром и улучшить координацию. Спортсмены отмечали, что подбирали комплексы, которые можно будет повторить самостоятельно дома, чтобы в холодное время года продолжать традицию утренних зарядок. Каждая "Зарядка долголетия" совмещала в себе не только спортивную, но и интеллектуальную нагрузку.

"На локациях гиды проекта проводили экскурсии, на которых через личности и истории рассказывали о том, как в разные эпохи люди поддерживали здоровый образ жизни. Например, у памятника Пушкину участники узнали малоизвестный факт о поэте - что он увлекался боксом и популяризировал этот вид спорта в России", - добавили в пресс-службе.