В Тамбовской области зафиксировали очаг кори

Заболевание выявили у 11 человек

ТАСС, 15 сентября. Заболевание корью выявили у 11 человек в Тамбовской области, эпидемиологическая ситуация осложнилась в нескольких муниципальных образованиях среди цыган, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области информирует об осложнении эпидемиологической ситуации по кори в нескольких муниципальных образованиях региона. За период с 4 по 14 сентября зарегистрировано 11 случаев заболевания среди цыганского населения", - говорится в сообщении.

Корь диагностирована у двоих взрослых и девяти детей. Как уточнили в управлении, все инфицированные не были привиты по причине отказа. Предположительно источником инфекции является мужчина, прибывший из Московской области.

Всех заболевших связывает общий круг общения. Лабораторно подтверждены шесть случаев кори среди цыган села Восточная Старинка Никифоровского района, три случая в поселке Первомайский и два случая в поселке Дмитриевка. "Ситуацию осложняет категорический отказ заболевших в предоставлении информации о передвижении за пределы области, а также сведений о посещении друзей и родственников за последнее время", - добавили в ведомстве.