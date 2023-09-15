В Чечне ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

Его порывы могут достигать 20-25 м/с

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди с градом и шквалистым ветром до 25 м/с прогнозируют в течение ближайших трех суток синоптики на территории Чеченской Республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"Вечером и до конца суток 16 сентября, а также 17 и 18 сентября в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Возможны повреждения ЛЭП и отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Чеченской Республике в результате урагана и града были повреждены линии электропередачи, кровли зданий, повалены деревья и подтоплены дороги. В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра.