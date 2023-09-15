Дума может осенью рассмотреть во II чтении проект нового закона о занятости

Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума может в осеннюю сессию рассмотреть во втором, основном, чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Это следует из проекта постановления о примерной программе законопроектной работы Госдумы в период осенней сессии, документ размещен в думской электронной базе.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В первом чтении депутаты приняли документ в марте. Инициатива упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки некоторых категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

Законопроект также обязывает службы занятости сотрудничать с образовательными организациями для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Кроме того, инициативой предлагается учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр приема в образовательные организации на обучение за бюджетный счет. Согласно документу, правительство России должно установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на финансовую поддержку при найме молодежи.

Кабмин РФ также будет устанавливать порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования молодежи. Кроме того, проектом предлагается обязать службы занятости содействовать трудоустройству молодежи, подростков и учащихся в свободное от учебы время.