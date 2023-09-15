Минюст Эстонии подготовил проект расторжения соглашения с РФ о правовой помощи

В ведомстве заявили, что причина денонсации - отсутствие доверия к российской системе правосудия

ВИЛЬНЮС, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Эстонии направило на согласование проект расторжения соглашения о правовой помощи с Россией. Об этом сообщил Минюст республики.

"Министр юстиции Калле Лаанет направил на общественное одобрение проект, согласно которому действующее соглашение о правовой помощи между Эстонской Республикой и Российской Федерацией будет расторгнуто в экстренном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. По версии Лаанет, причина денонсации - отсутствие доверия к российской системе правосудия.

Соглашение, действующее с 1995 года, предусматривает упрощенную процедуру взаимодействия по ряду правовых вопросов. Кроме признания судебных решений договор охватывает вопросы обмена документами и сотрудничества в расследовании уголовных дел. Эстония будет вести в дальнейшем сотрудничество с РФ в том же формате, как с другими государствами.

Как признал министр, расторжение соглашения создаст сложности для граждан, решение некоторых вопросов потребует больше времени. "В некоторых случаях получение документов может быть осложнено, но у нас есть положения, которые защищают людей в ситуациях, когда получение документов из зарубежной страны затруднено", - пояснил Лаанет.

По мнению Минюста Эстонии, некоторые вопросы после расторжения будет решать проще. Например, в будущем ребенок, проживающий в республике, сможет подать иск на получение алиментов в эстонский суд, если один из родителей проживает в России. В эстонские суды смогут обращаться и жилищные товарищества, у которых есть проблемы с должниками из числа граждан РФ.

Министерство юстиции ожидает реакции заинтересованных сторон до 6 октября 2023 года. Окончательное решение о расторжении соглашения будет принимать парламент.