В четырех городах Красноярского края введут режим "черного неба"

Предприятиям предписали сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендовали меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим "черного неба", вводится в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19:00 (15:00 мск) часов 15 сентября 2023 г. до 19:00 (15:00 мск) 18 сентября 2023 г. на территории г. Красноярск ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении. На этот же период будет введен режим в Минусинске. На сутки позже НМУ объявлено в Ачинске и Назарово, которое также завершится 18 сентября в 19:00 (15:00 мск).

В пятницу министерство экологии региона сообщило о том, что поступило 38 обращений от жителей, связанных с задымлением в Красноярске. На 15:00 (11:00 мск) автоматизированные посты наблюдения за качеством воздуха фиксируют превышение по диоксиду азота в Черемушках, по сероводороду - в микрорайонах Северный и Покровке.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.