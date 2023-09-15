Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Бенгази

По данным Al-Wasat, в Ливию доставили "техническое и медицинское оборудование, также прибыли российские спасательные команды"

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи сегодня приземлился в аэропорту города Бенгази, расположенного на северо-востоке страны. Об этом сообщил ливийский новостной портал Al-Wasat.

По его информации, "российский самолет с помощью прибыл в аэропорт Бенина в Бенгази утром в пятницу". Отмечается, что в Ливию бортом доставлены "техническое и медицинское оборудование, также прибыли российские спасательные команды".

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, министерство направило в пострадавшую от сильнейшего наводнения Ливию самолет с грузом гуманитарной помощи. "В соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и приказом главы МЧС России Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Жуковского в Ливию с грузом гуманитарной помощи на борту", - отметили в ведомстве. В МЧС добавили, что в зону стихийного бедствия направлены предметы первой необходимости: палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от наводнения. Кроме того, ливийской стороне передадут аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По данным ливийского общества Красного Полумесяца, число погибших превышает 11 тыс. человек.