В Москве с начала года в ДТП с участием таксистов погибли 30 человек и 1 377 пострадали

За январь-август 2023 года сотрудники ДПС пресекли свыше 233 тыс. нарушений, допущенных водителями такси

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. За восемь месяцев 2023 года 30 человек погибли и почти 1 380 пострадали в ДТП в Москве с участием водителей такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано 1 164 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси, в которых 30 человек погибли и 1 377 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что за январь-август 2023 года сотрудники ДПС пресекли более 233 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. "Наиболее частыми нарушениями ПДД среди водителей такси стали наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, отсутствие документов, предусмотренных ПДД и управление автомобилем такси водителями, не оформившими в установленном порядке диагностическую карту", - отметили в пресс-службе. Также часто среди нарушений встречалось управление транспортным средством с признаками опьянения и отсутствие у водителя права управления автомобилем.