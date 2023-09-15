15 сентября, 10:23

В Минобрнауки заявили, что в российских вузах заполнено 99,6% бюджетных мест

Всего свободны 1660 мест

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В российских вузах 99,6% бюджетных мест заполнено. На данный момент идет набор на оставшиеся. Всего свободны 1 660 бюджетных мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Приемная кампания по большей части уже завершена. Сейчас идет набор на оставшиеся бюджетные места программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ситуация, когда первокурсники решают поменять вуз с одного на другой или абитуриенты в поиске бюджетного места рассматривают варианты с подходящими проходными баллами ЕГЭ, является стандартной. "Количество бюджетных мест, заполненных к настоящему времени, составляет 99,6 %. Таким образом, осталось заполнить 1 660 мест - это 0,4 % от общего количества, что является абсолютно штатной ситуацией", - добавили в пресс-службе. 

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