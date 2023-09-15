Во всех районах Северной Осетии создадут "Точки роста" до 2025 года

Центры образования будут оснащены цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии, экологии, физиологии, нейротехнологии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" появятся в 2024 году в школах всех районов Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Цель создания центров "Точка роста" - внедрение новых методов обучения и воспитания. Поэтому важно их появление в школах республики. Всего в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов Северной Осетии с 2019 по 2022 год создано 103 центра образования "Точка роста". В 2024 году откроется еще 16 центров в школах всех районов республики", - сказала Алибекова.

По ее словам, до конца месяца в школах откроются 22 центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В том числе будет создано восемь центров в самом отдаленном Моздокском районе республики.

Центры образования будут оснащены цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии, экологии, физиологии, нейротехнологии. В них будут созданы образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов с учебными роботами-манипуляторами, с модульными сменными насадками, ноутбуками.