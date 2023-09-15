Мониторинговая миссия ЮНЕСКО оценит природную ситуацию на вулканах Камчатки

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что в крае провели работу по выполнению рекомендаций, которые ранее были внесены миссиями под руководством ЮНЕСКО для охраны вулканов полуострова

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетит Камчатку, чтобы оценить экологическую обстановку на вулканах полуострова и помочь в выработке мер по ее сохранению. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия-24".

"Я приветствую это решение. Тот проект, который был внесен на 45-ю сессию ЮНЕСКО, <...> носил претензионный и однобокий характер. <...> Из-за некоторых документальных разногласий и без проведения мониторинговой миссии, а я лично приглашал миссию ЮНЕСКО, [на сессию комитета] был внесен проект, предполагавший [включение объекта "Вулканы Камчатки" в список всемирного наследия под угрозой]. ЮНЕСКО приняло другую, гораздо более взвешенную, позицию. Все-таки к нам приедет мониторинговая миссия, и несмотря на все сложности, которые происходят в мире, на месте мы обсудим те усилия, которые уже предпринимаем, и что еще предстоит сделать", - сказал Солодов.

Он отметил, что за последние годы на Камчатке провели большую работу, чтобы выполнить те рекомендации, которые ранее были внесены миссиями под руководством ЮНЕСКО для того, чтобы усилить охрану вулканов полуострова. "Мы заморозили несколько проектов по добыче золота, отказались от нескольких проектов, которые могли нанести потенциальный ущерб, увеличили буферную зону", - пояснил губернатор.

Солодов добавил, что власти Камчатского края намерены и дальше сохранять уникальные природные объекты региона, при этом развивая туризм. Он отдельно подчеркнул, что базовая туристическая инфраструктура на полуострове размещается за пределами заповедного звена.

Ранее заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, комментируя решение ЮНЕСКО, отметила, что "Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов".

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 45-й сессии счел преждевременным внесение российского природного объекта "Вулканы Камчатки" в список всемирного наследия под угрозой.

Нацпарк "Вулканы Камчатки"

Солодов рассказал, что к лету 2024 года планируется создать национальный парк "Вулканы Камчатки", который позволит усилить охрану уникальных природных объектов полуострова. "Мы рассчитываем, что до конца года выйдем на утверждение согласованного проекта положения о нацпарке. После этого какое-то время займет юридическая процедура - создание юрлица, назначение штатных сотрудников. Я думаю, что к летнему сезону 2024 года мы сможем выйти на создание нацпарка", - сказал он.

Губернатор напомнил, что год назад обратился к руководству страны с просьбой передать природный кластер вулканов Камчатки с регионального на федеральный уровень. Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение.

Национальный парк создается на базе уже существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Его появление даст дополнительные ресурсы для охраны вулканов. "Ежегодный объем финансирования [региональных ООПТ сейчас] составляет примерно 80-90 млн рублей. Мы надеемся, что в федеральной ООПТ он несколько будет увеличен", - добавил Солодов.