Русский музей планирует восстановить экспонаты из Таганрогского музея к марту 2024 года

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова сообщила, что после завершения реставрации произведения покажут на выставке в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей завершит к марту 2024 года реставрацию 22 экспонатов Таганрогского художественного музея, поврежденных в результате ЧП с украинской ракетой 28 июля. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи музея Марат Дашкин.

"На прошлой неделе у нас состоялся реставрационный совет, мы сформулировали все методики, картины прошли предварительные исследования, и сейчас все произведения находятся в реставрации. За каждой картиной закреплен ответственный реставратор, и к весне 2024 года мы планируем закончить. Я думаю, к 1 марта мы завершим", - сказал он.

Как сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова, после завершения реставрации произведения из Таганрога покажут на выставке в Санкт-Петербурге. За время выставки специалисты смогут проконтролировать состояние произведений после реставрации. Затем картины и скульптура вернутся в Таганрогский художественный музей.

Русский музей принял из Таганрога для исследования и научной реставрации в стационарных условиях 22 произведения живописи, графики и скульптуры.

Музей в Таганроге

Собрание Таганрогского художественного музея считается одним из интереснейших на Юге России. В создании художественного музея в Таганроге принимал участие А. П. Чехов, при содействии которого в конце XIX века Петербургская академия художеств передала в коллекцию более 40 картин и этюдов известных русских художников. На сегодня в фондах музея насчитывается около 7 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Музей располагается в старинном особняке - памятнике архитектуры середины XIX века.

В центре Таганрога 28 июля в переулке Лермонтовский, неподалеку от кафе "Чехов сад" упали обломки ракеты. Власти сообщили, что эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, оказались разрушены стена и кровля, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе сотрудники музея.

Минобороны РФ сообщало, что в Таганроге упали обломки ракеты, сбитой российскими системами ПВО. По данным ведомства, вооруженными формированиями Украины для совершения атаки была применена ракета неустановленного типа, имеющая высокие поражающие свойства. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).