Google выплатит $93 млн за незаконное отслеживание местоположения пользователей

Компания обязалась обеспечить большую прозрачность в этом вопросе

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Американская компания Google обязалась выплатить $93 млн за незаконное отслеживание местоположения пользователей в соответствии с мировом соглашением по иску генерального прокурора штата Калифорния. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства юстиции штата.

"Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о заключении мирового соглашения с компанией Google на сумму $93 млн в связи с обвинениями в нарушении законодательства Калифорнии о защите прав потребителей в части конфиденциальности местоположения", - заявило ведомство. Ответчик обязался обеспечить большую прозрачность в вопросе отслеживания геолокации пользователей.

Соглашение стало результатом многолетнего расследования министерства, которое установило, что Google "обманывала пользователей, без согласия собирая, храня и используя данные об их местоположении для составления потребительского профиля и в рекламных целях". В частности, компания продолжала собирать эти сведения в сети и приложениях после того, как люди отключали функцию отслеживания их местоположения.

Генпрокуратура штата Мичиган предъявила аналогичный иск Google. В результате досудебного урегулирования в ноябре 2022 года компания согласилась выплатить $391,5 млн властям 40 штатов.