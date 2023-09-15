Финляндия не будет конфисковывать российские автомобили, но потребует вывезти их

Как сообщили в Хельсинки, в Финляндии конфискуют товары, подпавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Финляндия не намерена изымать у владельцев уже находящиеся на ее территории автомобили с российскими номерами, однако накладывает обязательство вывезти их до 16 марта 2024 года. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте ведомства.

"В Финляндии конфискуют товары, попавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства, на данном этапе никаких изменений в этом вопросе не предвидится", - заявила глава МИД. Тем не менее, как добавила Валтонен, автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года. Она не уточнила, что будет с зарегистрированными в РФ автомобилями, которые не будут вывезены с территории Финляндии до этого срока.

Ранее Валтонен объявила о введении запрета на въезд в Финляндию зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с полуночи 16 сентября. Ограничение не будет распространяться на легковые автомобили российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.